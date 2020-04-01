Министерство внутренних дел не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

Он отметил, что исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР.

“МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка”, – написал он.

По его словам, те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских гостиницах: завтра и послезавтра – по решению главного санитарного врача – во всех возьмут материалы на ПЦР тест.

“По факту результата теста – если поражение вирусом не обнаружено – полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санитарных врачей. Неповиновение – санкции ст. 325 УПК (Последствия неявки потерпевшего – ред.) “, – подчеркнул министр.

Он также добавил, что те, кто бежал из автобусов и уклонился от обсервации на данный момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 тыс. Гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет обнаружен вирус – полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выразил предположение, что карантин в Украине, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая.

Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы, пройти двухнедельную обсервацию.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиландавернулись 140 человек, еще 700 — из России.