Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.
Он отметил, что исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР.
“МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка”, – написал он.
По его словам, те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских гостиницах: завтра и послезавтра – по решению главного санитарного врача – во всех возьмут материалы на ПЦР тест.
“По факту результата теста – если поражение вирусом не обнаружено – полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санитарных врачей. Неповиновение – санкции ст. 325 УПК (Последствия неявки потерпевшего – ред.) “, – подчеркнул министр.
Он также добавил, что те, кто бежал из автобусов и уклонился от обсервации на данный момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 тыс. Гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет обнаружен вирус – полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выразил предположение, что карантин в Украине, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая.
- Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы, пройти двухнедельную обсервацию.
- Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиландавернулись 140 человек, еще 700 — из России.
- В воскресенье в Украину прибыл авиарейс из Вьетнама. Граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.
- Украинцы, которых спецрейсами эвакуируют с Бали через Катар, рассказали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную обсервацию стоимость от 169 евро.