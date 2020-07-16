Об этом сообщает “Укринформ”.
Министр заявил, что этот сотрудник по запросу канцелярии президента неправильно провел проверку абонента, с которым разговаривал Дуда.
“Будут последствия в отношении конкретного человека, который не справился”, – сказал Каминский.
На упреки депутатов от оппозиции в том, что из-за это ситуации Польша стала посмешищем, Каминский заявил, что польские спецслужбы не контролируют переговоры президента, этим занимается его канцелярия.
В канцелярии, в свою очередь, заявили, что этим занимаются польские спецслужбы.
Накануне стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), выдав себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой о COVID-19, споре с Владимиром Путиным и об Украине. В частности, один из пранкеров предложил Дуде “Забрать обратно украинские территории. Например, Львов”.
Комментируя обнародование разговора с российским пранкерами, Дуда написал в Twitter, что на каком-то этапе он начал подозревать, что что-то не то. Он в шутку заметил, что хоть голос пранкера был довольно похожим на голос генсека ООН Гутерриша, но он настолько хорошо не выговаривает слово “Зубровка” (польская водка – ред.).
- Ранее сообщалось, что Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше.