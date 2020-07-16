Глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что в ситуации с розыгрышем президента Анджея Дуды российскими пранкерами виноват сотрудник представительства Польши при ООН.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Министр заявил, что этот сотрудник по запросу канцелярии президента неправильно провел проверку абонента, с которым разговаривал Дуда.

“Будут последствия в отношении конкретного человека, который не справился”, – сказал Каминский.

На упреки депутатов от оппозиции в том, что из-за это ситуации Польша стала посмешищем, Каминский заявил, что польские спецслужбы не контролируют переговоры президента, этим занимается его канцелярия.

В канцелярии, в свою очередь, заявили, что этим занимаются польские спецслужбы.

Накануне стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), выдав себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой о COVID-19, споре с Владимиром Путиным и об Украине. В частности, один из пранкеров предложил Дуде “Забрать обратно украинские территории. Например, Львов”.

Комментируя обнародование разговора с российским пранкерами, Дуда написал в Twitter, что на каком-то этапе он начал подозревать, что что-то не то. Он в шутку заметил, что хоть голос пранкера был довольно похожим на голос генсека ООН Гутерриша, но он настолько хорошо не выговаривает слово “Зубровка” (польская водка – ред.).