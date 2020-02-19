Эвакуированные из китайского Уханя граждане будут изолированы в Украине на карантин. При этом будет обеспечена усиленная охрана помещений, в которых они будут находиться.

Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Украины.

“Установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР. На ближайшие 14 дней они будут изолированы на обсервацию… Будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет привлечено ежесуточно 47 сотрудников – 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД”, – отмечается в сообщении.

В МВД подтвердили, что в Ухань уже отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью.

“Наш самолет заберет граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран”, – уточнили в ведомстве.

Літак для евакуації українських громадян з Уханя вилетів з «Борисполя» В китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн. Для того, щоб запобігти поширенню можливого вірусу та переконатися, що на борту не буде інфікованих громадян, в Україні створено оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Крім того, встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на обсервацію. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об’єднаний ситуаційний центр МВС. Арсен Аваков ДСНС України Національна гвардія України Національна поліція України Опубліковано МВС України Середа, 19 лютого 2020 р.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.