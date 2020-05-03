Центральная поликлиника Министерства внутренних дел (МВД) Украины в рамках противодействия распространению COVID-19 закупила 2000 респираторов и 8 тысяч фильтров к ним на сумму почти 9,5 миллионов гривен. Поставщиком без конкурса выбрали гособъединение "Форт", которое входит в состав МВД.

Об этом сообщается на сайте госзакупок ProZorro.

Договор стороны подписали 16 апреля. Поставить заказ казенное объединение “Форт” должно было до 30 апреля.

Так, МВД закупило полнолицевые маски-респираторы 3М 6800 (М) производства американской корпорации 3M Company. Они многократного использования и защищают в том числе от вредных газов и паров.

На различных торговых площадках цены на такие маски стартуют от 4400 грн.

Также к маскам закупили 8 тыс. фильтров. В Интернете такие фильтры продают по 700 грн.

Как сообщается на сайте казенного научно-производственного объединения “Форт” – это современное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, занимающееся разработкой и производством стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств.