Об этом сообщается на сайте госзакупок ProZorro.
Договор стороны подписали 16 апреля. Поставить заказ казенное объединение “Форт” должно было до 30 апреля.
Так, МВД закупило полнолицевые маски-респираторы 3М 6800 (М) производства американской корпорации 3M Company. Они многократного использования и защищают в том числе от вредных газов и паров.
На различных торговых площадках цены на такие маски стартуют от 4400 грн.
Также к маскам закупили 8 тыс. фильтров. В Интернете такие фильтры продают по 700 грн.
Как сообщается на сайте казенного научно-производственного объединения “Форт” – это современное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, занимающееся разработкой и производством стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств.
- Накануне в Сети было обнародовано письмо на бланке нардепа и совладельца “Эпицентра” Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить защитные средства, которые были доставлены в Украину на самолете “Мрия”, в торговой сети нардепа.
- Самолет с грузом из Китая лично встречал президент Владимир Зеленский. Как оказалось, “Мрия” доставила груз для торговых центров “Эпицентр”.