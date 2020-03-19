Об этом заявил замглавы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба МВД.

Цуцкиридзе отметил, что в случае, если работодатель примет незаконное решение об увольнении сотрудника во время карантина, введенного в связи с распространением COVID-19, увольненный сотрудник может обратиться в полицию. Действия работодателя будут квалифицированы как грубое нарушение законодательства о труде (ст. 172 УКУ). За это нарушение предусмотрены штрафы на сумму до 51 тысячи гривен.

“Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 — 51 тыс. гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет”, — сказал Цуцкиридзе.

Также замглавы НПУ проинформировал, что в случае, если работодателем из-за карантина были нарушены условия договора, заключенного между ним и сотрудником, за это предусмотрено наказание в виде штрафа (до 850 гривен), лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

“Когда человека принимают на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации” , — добавил Цуцкиридзе.