Министерство внутренних дел Украины запустило чат-бот в Telegram для противодействия домашнему насилию.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Чат-бот предоставит исчерпывающую информацию о домашнем насилии, а также окажет поддержку и помощь людям, которые в этом нуждаются.

В МВД отметили, что данный чат-бот поможет вызвать полицию или скорую помощь, а в случае необходимости переадресует человека на специалистов юридической помощи, которые могут проконсультировать в онлайн-режиме.

Помимо этого, чат-бот может предоставить пользователю контакты других служб.

Присоединиться к чат-боту можно по ссылке @police_helpbot.