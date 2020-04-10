Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Чат-бот предоставит исчерпывающую информацию о домашнем насилии, а также окажет поддержку и помощь людям, которые в этом нуждаются.
В МВД отметили, что данный чат-бот поможет вызвать полицию или скорую помощь, а в случае необходимости переадресует человека на специалистов юридической помощи, которые могут проконсультировать в онлайн-режиме.
Помимо этого, чат-бот может предоставить пользователю контакты других служб.
Присоединиться к чат-боту можно по ссылке @police_helpbot.
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