Об этом сообщается на сайте МВФ в блоге директора-распорядителя фонда Кристалина Георгиева.
“Страны, которые сейчас наиболее пострадавшие от пандемии, не обязательно являются странами, которые больше всего пострадают с экономической точки зрения. Я больше беспокоюсь о странах с рыночной экономикой и о развивающиеся страны”, – написала Георгиева.
Георгиева отметила, что в МВФ уже обратились за помощью 21 из 103 стран, которые считаются развивающимися, в связи с чем фонд подготовил соответствующие инструменты.
При этом, она добавила, что кризис носит неопределенный характер.
Георгиева подытожила, что фискальный ответ на пандемию в 193 странах составил 8 трлн долларов.
- Напомним, в начале марта в Международном энергетическом агентстве заявили, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефть упадет впервые с 2009-го года. Тогда же мировые цены на нефть упали на 31 % – это был худший показатель с 1991 года.
- В апреле в международном энергетическом агентстве заявили, что пандемия COVID-19 может полностью оставновить десятилетие роста спроса на нефть во всем мире.