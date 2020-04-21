Международный валютный фонд владеет потенциалом 1 триллион долларов США для чрезвычайного финансирования инструментов помощи странам, которые наиболее пострадают от последствий COVID-19.

Об этом сообщается на сайте МВФ в блоге директора-распорядителя фонда Кристалина Георгиева.

“Страны, которые сейчас наиболее пострадавшие от пандемии, не обязательно являются странами, которые больше всего пострадают с экономической точки зрения. Я больше беспокоюсь о странах с рыночной экономикой и о развивающиеся страны”, – написала Георгиева.

Георгиева отметила, что в МВФ уже обратились за помощью 21 из 103 стран, которые считаются развивающимися, в связи с чем фонд подготовил соответствующие инструменты.

При этом, она добавила, что кризис носит неопределенный характер.

Георгиева подытожила, что фискальный ответ на пандемию в 193 странах составил 8 трлн долларов.