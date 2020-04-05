Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
Сумма резервного фонда – 1 триллион долларов.
“Никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно”, — сообщила Георгиева.
По ее словам, от недостатка ресурсов для противостояния кризису в связи с пандемией, большего всего страдают именно развивающиеся страны.
Также она обратила внимание на то, что во время кризиса 2008−2009 годов ситуация была лучше.
“Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис”, — заявила Георгиева.
- Ранее Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.