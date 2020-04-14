Международный валютный фонд принял решение об освобождении от долга для 25 своих бедных стран-членов, чтобы они могли сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщила пресс-служба Фонда.

“Сегодня я рада сообщить, что наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках обновленного Доверительного фонда по сохранению и ликвидации последствий катастроф (CCRT) в рамках ответа Фонда на помощь в противодействии пандемии COVID-19”, – сказала она.

В частности, долги списаны со следующих стран: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик. Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того и Йемен.

Георгиева также отметила, что на данный момент фонд по преодолению последствий катастрофы насчитывает около 500 млн долларов.