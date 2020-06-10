Международный валютный фонд не требует от Украины принятия решений по повышению пенсионного возраста и тарифов на газ и отопление.

Об этом во время заседания Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что средства в размере 2,1 миллиарда долларов, которые МВФ передаст Украине первым траншем, пойдут на зарплаты врачам, спасателям, учителям; на строительство школ, больниц, дорог; на поддержку и развитие отечественного бизнеса; на обеспечение стабильности бюджета и социальной сферы.

“Общий объем такого финансирования за полтора года – это 5 миллиардов долларов, или более 130 миллардов гривен, если брать по сегодняшнему курсу. Это не единственные средства, которые получит Украина от международных партнеров. Также мы получим макрофинансовую помощь от Европейского союза и Всемирного банка. Всего за этот и следующий год мы ожидаем фактически 8 миллардов долларов поддержки, которые начнутся с первого транша МВФ”, – добавил Шмыгаль.

По его словам, структурные маяки меморандума с МВФ соответствуют развитию Украины.

“Подчеркиваю, в меморандуме нет ни слова о повышении пенсионного возраста, нет обязательств повышать тарифы. Более того, МВФ разделяет нашу политику по тарифообразованию. Сейчас в тарифах на отопление заложен фиксированный тариф на газ в размере более 6,5 тысяч гривен за тысячу кубометров, а рыночная цена почти вдвое меньше. Украинцы не должны переплачивать за отопление в следующем сезоне”, – сказал премьер.

Отметим, что сам меморандум Правительство обещает опубликовать в пятницу, 12 июня.