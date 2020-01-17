Об этом сообщается в ответе на запрос агентства “Интерфакс-Украина”.

“Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины”, – отмечают в фонде.

При этом в МВФ также подчеркнули, что в Украине наблюдается снижение отношения государственного долга к ВВП, низкий бюджетный дефицит, а также накопление валютных резервов.

“Все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста”, – считают в фонде.