Об этом заявил представитель МВФ, передает агентство Reuters.
Отмечается, что Нацбанк “является центральным звеном в многомиллиардной программе помощи Украине”.
“Под его (Смолия, – ред.) руководством Украина добилась важных успехов в достижении ценовой стабильности, четко демонстрируя, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики”, – заявил представитель МВФ.
“Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой МВФ, и поэтому она должна поддерживаться при его преемнике”, – добавил он.
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