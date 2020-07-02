После объявления главы Национального банка Украины Якова Смолия об уходе в отставку, Международный валютный фонд призвал обеспечить независимость НБУ.

Об этом заявил представитель МВФ, передает агентство Reuters.

Отмечается, что Нацбанк “является центральным звеном в многомиллиардной программе помощи Украине”.

“Под его (Смолия, – ред.) руководством Украина добилась важных успехов в достижении ценовой стабильности, четко демонстрируя, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики”, – заявил представитель МВФ.

“Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой МВФ, и поэтому она должна поддерживаться при его преемнике”, – добавил он.