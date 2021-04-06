Совет директоров Международного валютного фонда сообщил, что утвердил новую схему двусторонних соглашений для облегчения долгового бремени в рамках Фонда сдерживания катастроф и оказания помощи (CCRT) для 28 стран-членов.

Об этом говорится на сайте МВФ.

Утверждение транша следует за двумя предыдущими траншами, одобренными 13 апреля 2020 года и 2 октября 2020 года, соответственно.

Третий транш позволит сделать выплаты беднейшим и наиболее уязвимым членам Фонда с 14 апреля 2021 года по 15 октября 2021 года, на сумму 168 миллионов СДР (специального права заимствования) или 238 долларов США. Этот транш должен помочь странам в поддержании медицинской, социальной и экономической сферах.

В марте 2020 года управляющий директор Кристалина Георгиева приступила к срочному сбору средств для грантов в размере 1 миллиарда СДР или 1,4 миллиарда долларов США для CCRT. Это позволило бы CCRT предоставлять финансовую помощь на срок до двух лет. На данный момент доноры объявили о взносах на общую сумму около 545 миллионов СДР (774 миллиона долларов США), в том числе от Европейского Союза, Великобритании, Японии, Германии, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Норвегии, Сингапура, Китая, Мексики, Филиппин, Швеции, Болгарии, Люксембурга и Мальты.

Исполнительные директора МВФ отметили, что пандемия COVID-19 продолжает негативно влиять на человечество и экономику и что ресурсы, появившиеся за счет первого и второго траншей по облегчению долгового бремени, помогли смягчить последствия пандемии.

Директора согласились с тем, что имеющихся ресурсов и объявленных взносов достаточно для финансирования третьего транша в период с 14 апреля по 15 октября 2021 года. Соответственно, они одобрили грантовую помощь в рамках CCRT для 28 членов.

Отмечается, что страны, получившие гранты CCRT, проводят соответствующую макроэкономическую политику в ответ на экономические последствия глобальной пандемии.