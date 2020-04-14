Об этом сообщает британское издание The Guardian.
В полугодовых прогнозах МВФ сообщается, что “великая блокировка” вызовет резкий спад мировой экономики, который будет более болезненным, чем банковский кризис конца 2000-х годов.
В МВФ заявили, что эпидемия привела к тому что глобальная экономика в этом году сократиться на 3%.
Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения — один показатель уровня жизни – в глобальном масштабе сократится на 4,2% в 2020 году: на 6,5% в развитых странах и на 7% в Великобритании.
- Ранее сообщалось, что МОЗ определило условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина.
- В Украине на COVID-19 уже заболело более 3 тыс. человек.