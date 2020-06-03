Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.
Этот орган должен принять окончательное решение по программе.
Ожидается, что сразу же после положительного решения Украине будет перечислен первый транш в размере около 1,9 млрд долларов, который поступит в государственный бюджет.
Стандартные условия финансирования МВФ обычно предполагают выделение средств для Нацбанка на пополнение международных резервов. Однако в кризисные периоды фонд выделяет Украине деньги для бюджетных расходов. Так было в кризисы 2008-2009 годов, а также 2014-2015 годов.
- Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Международный валютный фонд утвердит программу Stand-By на 5 миллиардов долларов на заседании Совета директоров 5 июня.