Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, сообщает Reuters.

Так, в начале 2020 года МВФ и Украина обсуждали обусловленную трехлетнюю расширенную программу.

Но теперь начали обсуждать 18-месячное резервное соглашение из-за “беспрецедентной неопределенности, которая связана с экономическими и финансовыми перспективами и необходимостью сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации”.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.

Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.