МВД Австрии заявило о задержании 14 подозреваемых в совершении теракта в Вене

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что правоохранители провели 18 обысков и задержали 14 человек после теракта у синагоги в Вене.

Об этом сообщает Der Spiegel.

В МВД Австрии заявляют, что задержанные – люди из окружения террориста.

По словам Нехаммера, после теракта в полицию поступило около 20 000 видеозаписей с мобильных телефонов. Среди них было много копий, а также множество видео с различных ракурсов.

“Наши эксперты сейчас дают оценку всем присланным роликам. Те видео, которые мы проанализировали, не дают никаких доказательств существования второго преступника”, – сказал Нехаммер.