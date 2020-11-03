МВД Австрии заявило о задержании 14 подозреваемых в совершении теракта в Вене

Об этом сообщает Der Spiegel.
В МВД Австрии заявляют, что задержанные – люди из окружения террориста.
По словам Нехаммера, после теракта в полицию поступило около 20 000 видеозаписей с мобильных телефонов. Среди них было много копий, а также множество видео с различных ракурсов.
“Наши эксперты сейчас дают оценку всем присланным роликам. Те видео, которые мы проанализировали, не дают никаких доказательств существования второго преступника”, – сказал Нехаммер.
- Вечером в понедельник, 2 ноября, возле синагоги в Вене были слышны выстрелы.
- В результате теракта два человека погибли, еще 15 ранены. Одного из нападавших полиция застрелила, а искала полиция.
- Джихадисты заявили о причастности к теракту.
- Еврейская община Австрии принял решение о временном закрытии всех синагог в стране после терактов в Вене. В целях безопасности также закрыли все еврейские учреждения.
- Глава министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал имя убитого в ночь на 3 ноября венского террориста. Террористу было 20 лет, его звали Кайт Фейзулла, он был родом из Северной Македонии и ранее имел судимость за связь с “Исламским государством”.
- 3 ноября австрийская полиция провела антитеррористический рейд в Линце и задержала одного из подозреваемых в терактах в Вене.
- Также сегодня правительство Австрии объявило трехдневный траур после серии атак у синагоги в Вене, которые случились накануне.