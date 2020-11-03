Covid-19 Украина

обновлено 03.11.2020 в 17:02

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МВД Австрии заявило о задержании 14 подозреваемых в совершении теракта в Вене

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что правоохранители провели 18 обысков и задержали 14 человек после теракта у синагоги в Вене.

Вторник, 3 ноября 2020, 17:35

Об этом сообщает Der Spiegel.

В МВД Австрии заявляют, что задержанные – люди из окружения террориста.

По словам Нехаммера, после теракта в полицию поступило около 20 000 видеозаписей с мобильных телефонов. Среди них было много копий, а также множество видео с различных ракурсов.

“Наши эксперты сейчас дают оценку всем присланным роликам. Те видео, которые мы проанализировали, не дают никаких доказательств существования второго преступника”, – сказал Нехаммер.

  • Вечером в понедельник, 2 ноября, возле синагоги в Вене были слышны выстрелы.
  • В результате теракта два человека погибли, еще 15 ранены. Одного из нападавших полиция застрелила, а искала полиция.
  • Джихадисты заявили о причастности к теракту.
  • Еврейская община Австрии принял решение о временном закрытии всех синагог в стране после терактов в Вене. В целях безопасности также закрыли все еврейские учреждения.
  • Глава министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал имя убитого в ночь на 3 ноября венского террориста. Террористу было 20 лет, его звали Кайт Фейзулла, он был родом из Северной Македонии и ранее имел судимость за связь с “Исламским государством”.
  • 3 ноября австрийская полиция провела антитеррористический рейд в Линце и задержала одного из подозреваемых в терактах в Вене.
  • Также сегодня правительство Австрии объявило трехдневный траур после серии атак у синагоги в Вене, которые случились накануне.
Теги: Відень, Австрія, Відень, затримані, теракт

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