МВД Беларуси сообщило о взрыве возле универмага в Минске

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
“Вчера в Минске примерно в 17:00 на линию “102” поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом “Беларусь” неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела департамента охраны”, – говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что один из очевидцев видел компанию из двух мужчин и женщины, которые после взрыва бежали в близлежащие дворы.
Сообщают, что один из подозреваемых активно сопротивлялся при задержании.
“Один из них, 1968 года, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выжать глаза”, – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- 9 августа в Беларуси вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- 16 августа около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко. Аналогичные акции проходят и в других городах Беларуси.
- 17 августа в Беларуси объявлена общенациональная забастовка.