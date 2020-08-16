МВД Беларуси сообщило о взрыве возле универмага в Минске

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси сообщило, что в субботу, 16 августа, задержало двух мужчин и женщину. Их подозревают во взрыве самодельного устройства возле универмага "Беларусь".

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

“Вчера в Минске примерно в 17:00 на линию “102” поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом “Беларусь” неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела департамента охраны”, – говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что один из очевидцев видел компанию из двух мужчин и женщины, которые после взрыва бежали в близлежащие дворы.

Сообщают, что один из подозреваемых активно сопротивлялся при задержании.

“Один из них, 1968 года, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выжать глаза”, – говорится в сообщении.