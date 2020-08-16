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МВД Беларуси сообщило о взрыве возле универмага в Минске

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси сообщило, что в субботу, 16 августа, задержало двух мужчин и женщину. Их подозревают во взрыве самодельного устройства возле универмага "Беларусь".

Воскресенье, 16 августа 2020, 23:55

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

“Вчера в Минске примерно в 17:00 на линию “102” поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом “Беларусь” неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела департамента охраны”, – говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что один из очевидцев видел компанию из двух мужчин и женщины, которые после взрыва бежали в близлежащие дворы.

Сообщают, что один из подозреваемых активно сопротивлялся при задержании.

“Один из них, 1968 года, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выжать глаза”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская  подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Теги: Беларусь, взрыв, протести в Білорусі

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