Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что вчера на митингах против действующей власти были задержаны 58 человек. При этом в ведомстве сообщили, что всего на шествия вышли 400 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

“В областных и районных центрах оппозиционно настроенные граждане в основном собирались в спальных районах на дворовых территориях под видом проведения «чаепития» и совместных субботников. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан”, – сообщила Чемоданова.

По ее словам, всего на восемь протестных акций, которые прошли в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске вышли около 400 человек.

В то же время, по данным независимого правозащитного центра “Вясна”, только в Минске были задержаны около 50 человек. В списке задержанных, который опубликовали правозащитники, есть и журналисты.

Согласно сообщениям в Telegram-канале “Белорусской ассоциации журналистов”, белорусская милиция задержала репортеров TUT.by, “БелаПАН”, Onliner.