Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.
“В областных и районных центрах оппозиционно настроенные граждане в основном собирались в спальных районах на дворовых территориях под видом проведения «чаепития» и совместных субботников. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан”, – сообщила Чемоданова.
По ее словам, всего на восемь протестных акций, которые прошли в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске вышли около 400 человек.
В то же время, по данным независимого правозащитного центра “Вясна”, только в Минске были задержаны около 50 человек. В списке задержанных, который опубликовали правозащитники, есть и журналисты.
Согласно сообщениям в Telegram-канале “Белорусской ассоциации журналистов”, белорусская милиция задержала репортеров TUT.by, “БелаПАН”, Onliner.
- На прошлой неделе, 11 октября, в Минске перед началом акций протеста начали задерживать протестующих и журналистов.
- Также замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что в случае необходимости силовики и военные будут применять спецсредства и боевое оружие против митингующих.