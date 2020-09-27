Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.
В ведомстве заявили, что общее количество участников протестных акций по всей стране – около 300 человек.
“Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116”, – говорится в сообщении.
- Белорусская редакция “Радио Свобода” сообщила, что в субботу, 26 сентября, в Минске (Беларусь) прошел очередной женский марш, участники которого протестовали против официальных итогов президентских выборов и нарушений прав человека. Мероприятие закончилось массовыми задержаниями.