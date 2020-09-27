В Беларуси в субботу, 26 сентября, правоохранители задержали 150 участников акций протеста, из них под стражей до сих пор находятся 116 человек.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

В ведомстве заявили, что общее количество участников протестных акций по всей стране – около 300 человек.

“Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116”, – говорится в сообщении.