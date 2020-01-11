Министерство внутренних дел Украины собрало и передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Иране.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

“Электронная ДНК формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, сегодня утром”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время, Украина ожидает от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев.

В МВД добавили, что иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737 помогают 15 спасателей, 4 следственных и 3 эксперта.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.