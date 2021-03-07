Об этом заявил глава МВД страны Александр Вулин, сообщает газета Danas.

“МВД получило неопровержимые доказательства того, что в отношении президента и его семьи велась прослушка. Зафиксировано 1572 случая прослушивания телефонных разговоров”, – заявил министр.

По его словам, в организации прослушки были задействованы отдельные высокопоставленные чиновники министерства.

Кроме самого Вучича, прослушивали также его брата Андрея, отца Анджелко и сына Данила.

До этого Вулин заявлял о прослушке сербского президента в начале мая 2020 года. Точну причину он тогда не назвал, но намекнул, что это может быть связано с борьбой Вучича с организованной преступностью.