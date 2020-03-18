Министерство внутренних дел призвало украинцев доверять только официальным сообщениям органов власти и сообщать о фейках касательно коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

“Уважаемые граждане, просим вас использовать только официальные сообщения органов власти! Вынуждены констатировать, что в настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с особо опасной коронавирусной инфекцией”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют целью распространения паники и дестабилизации ситуации.

Фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности.

“Просим вас критически относиться к таким слухам и сообщать департаменту киберполиции Национальной полиции Украины об их распространении по адресу [email protected] и по телефону – 0442900110 для установления источников их распространения и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию”, – подчеркнули в МВД.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что по вопросам, касающиеся порядка организации карантинных мероприятий и ответственности за их нарушение, официальная информация будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы Офиса Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины и Министерства внутренних дел.