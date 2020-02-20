Министр иностранных дел Вадим Пристайко в ООН заявил, что Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, а не с "фейковыми марионетками".

Об этом шла речь в его выступлении на заседании Генеральной ассамблее ООН, трансляцию ведет “Крым.Реалии”.

“Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми представителям так называемыми, марионетками”, — сказал он.

Министр подчеркнул, что внутренне перемещенные лица и переселенцы с Донбасса также должны принимать участие в диалоге касательно урегулирования конфликта.

“Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске”, — добавил он.