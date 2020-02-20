Об этом шла речь в его выступлении на заседании Генеральной ассамблее ООН, трансляцию ведет “Крым.Реалии”.
“Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми представителям так называемыми, марионетками”, — сказал он.
Министр подчеркнул, что внутренне перемещенные лица и переселенцы с Донбасса также должны принимать участие в диалоге касательно урегулирования конфликта.
“Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске”, — добавил он.
- Как сообщалось ранее, сегодня, 20 февраля, проходит пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины.
- Во время своего выступления министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поднял вопрос о размещении миротворческих сил Организации Объединенных Наций на российско-украинской границе.