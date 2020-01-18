Видеозапись выступления активисты опубликовало агенство AFP.
В пятницу, 17 января, в швейцарском городе Лозанна прошла очередная акция климатического движения #FridaysforFuture, основанного шведской активисткой Гретой Тунберг.
Во время акции активистка обратилась к мировым лидерам, раскритиковав их за то, что до сих пор не было предпринято никаких реальных действий для борьбы с климатическими изменениями.
“Итак, мы сейчас находимся в новом году, и мы вступили в новое десятилетие, и до сих пор, в течение этого десятилетия, мы не видели никаких признаков того, что грядут реальные климатические действия, и это должно измениться”, — сказала она.
Также Грета Тунберг заявила, что климатическое движение не остановится, обращаясь к мировым лидерам, которые вскоре соберутся на ежегодной встрече в Давосе.
“Мировым лидерам и тем, кто находится у власти, я хотел бы сказать, что вы еще ничего не видели. Вы не видели последнего из нас, мы можем вас заверить. И это послание, которое мы представим на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе”, — подчеркнула активистка.
Справка. Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты.
В 2020 году встреча пройдет с 21 по 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятии.
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