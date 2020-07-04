Об этом он заявил во время поездки в Одессу.
Этот танкер перевернулся в море еще 22 ноября.
Глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал главе государства, что вопрос решат к указанной дате. Из танкера выливается топливо, из-за чего в морской воде фиксируется превышение содержание нефтепродуктов.
“До 20 июля должны. Проводятся подготовительные работы, устанавливаются поны, которые должны предоставить плавучесть судну после чего его можно будет снять с мели”, – пояснил он.
Зеленский считает, что тот факт, что танкер остается в море так долго, демонстрирует, что “власть импотентная”.
“Я вам говорю свое личное мнение. С ноября – это позор для страны, и для Одессы в частности… Я вас очень прошу – до 20 числа уберите это судно… Мы с ноября показываем, что у нас импотентная власть”, – сказал по этому поводу Зеленский.
Стоит отметить, что несмотря на рекомендации МОЗ и карантинные ограничения, сам Президент, как и одесские чиновники, не соблюдали социальную дистанцию и были без защитных масок.
Как сообщалось ранее, 23 июня вблизи танкера “Делфи”, затонувшего у берегов Одессы несколько месяцев назад, вновь произошла утечка топлива.
- В ноябре в результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера “Делфи” превысило допустимую норму в 157 раз.
- Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
- Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.
- 25 июня одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что затонувший у берегов Одессы танкер “Делфи” смогут убрать не раньше сентября.