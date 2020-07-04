Президент Украины Владимир Зеленский приказал местным властям Одессы убрать танкер Delfi, который перевернулся у пляжа "Дельфин", до 20 июля.

Об этом он заявил во время поездки в Одессу.

Этот танкер перевернулся в море еще 22 ноября.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал главе государства, что вопрос решат к указанной дате. Из танкера выливается топливо, из-за чего в морской воде фиксируется превышение содержание нефтепродуктов.

“До 20 июля должны. Проводятся подготовительные работы, устанавливаются поны, которые должны предоставить плавучесть судну после чего его можно будет снять с мели”, – пояснил он.

Зеленский считает, что тот факт, что танкер остается в море так долго, демонстрирует, что “власть импотентная”.

“Я вам говорю свое личное мнение. С ноября – это позор для страны, и для Одессы в частности… Я вас очень прошу – до 20 числа уберите это судно… Мы с ноября показываем, что у нас импотентная власть”, – сказал по этому поводу Зеленский.

Стоит отметить, что несмотря на рекомендации МОЗ и карантинные ограничения, сам Президент, как и одесские чиновники, не соблюдали социальную дистанцию и были без защитных масок.

Как сообщалось ранее, 23 июня вблизи танкера “Делфи”, затонувшего у берегов Одессы несколько месяцев назад, вновь произошла утечка топлива.