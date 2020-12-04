Переписку зафиксировал фотокорреспондент Букв.
В сообщениях депутат Богданец спросил у коллеги, ждут ли кого-то нового на комитете. На что Черноморов ответил, что никого.
Он также пояснил коллеге, что в комитете есть 2 свободных места и «Коля» (очевидно председатель комитета Николай Сольский) предложил подумать, хотят ли депутаты видеть новеньких.
«У нас освободилось 2 места, поэтому Коля вынес такое предложение, хотим ли мы еще кого-то видеть в наших рядах. Мы против. И ты если что тоже. Потому свое право голоса ты передал мне », – написал Черноморов коллеге.
- Как пишет сайт Агрополит, на последнем заседании комитета рассматривали возможных кандидатов на министра аграрной политики. Министерство должны восстановить в следующем году.Среди кандидатов на должность Тарас Высоцкий, действующий заместитель министра экономики по аграрным вопросам; Вадим Ивченко, член аграрного комитета, «Батькивщина»; Николай Кучер, народный депутат (группа «Доверие»); Иван Мирошниченко, депутат прошлого созыва от «взаимопомощи») и Иван Чайковский – депутат «За будущее».
- На этой неделе депутаты завалили законопроект, которым право распоряжаться землями передавали на места.