В аграрном комитете Верховной Рады не хотят видеть новых членов. Такой вывод можно сделать из переписки депутатов от «Слуги народа» Артема Черноморова и Андрея Богданца.

Переписку зафиксировал фотокорреспондент Букв.

В сообщениях депутат Богданец спросил у коллеги, ждут ли кого-то нового на комитете. На что Черноморов ответил, что никого.

Он также пояснил коллеге, что в комитете есть 2 свободных места и «Коля» (очевидно председатель комитета Николай Сольский) предложил подумать, хотят ли депутаты видеть новеньких.

«У нас освободилось 2 места, поэтому Коля вынес такое предложение, хотим ли мы еще кого-то видеть в наших рядах. Мы против. И ты если что тоже. Потому свое право голоса ты передал мне », – написал Черноморов коллеге.