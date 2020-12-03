Ряд народных депутатов «Слуги народа» не хотят возвращать уголовную ответственность за недостоверное электронное декларирование.
Оживленную дискуссию по этому поводу зафиксировал утром в чате фотокорреспондент #Букв.
«Мы сами себе всегда создаем геморр. Давайте фракцию по этому поводу соберем»,- написал в чат Александр Дубинский, который благодаря решению КС счастливо избежал криминиального преследования.
«Все конфисковать. Всех посадить. Прибилизительно так это звучит… Но, чесно говоря, осмелюсь предположить, что сколько бы нововведений мы не придумывали, чтобы помочь хоть как то увеличить статистику наших актикор органов, мы вряд ли качественно улучшим ситуацию, потому что пока, судя по последним новостям, бегают они за теми, кто их дураками называют и возвращают в бюджет по 2 млн при затратах на их содержание в 1 млрд», – написала депутат СН Дарья Володина.
Володина также призвала «не тыкать пальцем в небо» своим решением, так КС может признать незаконным и этот законопроект.
Нардеп Андрей Холодов призвал не принимать такое решение «с дуру».
Также нардепы жаловались, что будет, если они по ошибке забудут указать страховку на 15 тысяч гривен или 2 гектара земли.
На что им отметили, что криминальна ответственность будет наступать от 4-6 млн.
- Как известно, в конце октября Конституционный суд признал неконституционным закон о электронном декларировании. Вследствие такого решения смогут избежать криминальной ответственности депутаты и чиновники, допустившие нарушение в последние 4 года.
- Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.
«Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решение окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе », – сказал президент.