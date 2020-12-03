Ряд народных депутатов «Слуги народа» не хотят возвращать уголовную ответственность за недостоверное электронное декларирование.

Оживленную дискуссию по этому поводу зафиксировал утром в чате фотокорреспондент #Букв.

«Мы сами себе всегда создаем геморр. Давайте фракцию по этому поводу соберем»,- написал в чат Александр Дубинский, который благодаря решению КС счастливо избежал криминиального преследования.

«Все конфисковать. Всех посадить. Прибилизительно так это звучит… Но, чесно говоря, осмелюсь предположить, что сколько бы нововведений мы не придумывали, чтобы помочь хоть как то увеличить статистику наших актикор органов, мы вряд ли качественно улучшим ситуацию, потому что пока, судя по последним новостям, бегают они за теми, кто их дураками называют и возвращают в бюджет по 2 млн при затратах на их содержание в 1 млрд», – написала депутат СН Дарья Володина.

Володина также призвала «не тыкать пальцем в небо» своим решением, так КС может признать незаконным и этот законопроект.

Нардеп Андрей Холодов призвал не принимать такое решение «с дуру».

Также нардепы жаловались, что будет, если они по ошибке забудут указать страховку на 15 тысяч гривен или 2 гектара земли.

На что им отметили, что криминальна ответственность будет наступать от 4-6 млн.