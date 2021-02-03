Власть Зеленского обязана привлечь к ответственности лиц, которые ведут подрывную деятельность в пользу России и разрушают стратегические отношения Украины и США. В частности, речь идет о народных депутатах Андрее Деркаче и Александре Дубинском.

Об этом во время пресс-конференции в агентстве “Интерфакс” заявили адвокаты пятого президента Петра Порошенко.

Также они сообщили, что уголовные производства, которые были открыты 22 января 2021 года по решению Печерского суда против президента США Джо Байдена и Петра Порошенко уже срочно закрыты.

11 сентября прошлого года Печерский суд через судью Волкову принял решение, которое обязало ГБР зарегистрировать еще два производства.

“Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января. То есть когда президент Байден уже начал исполнять обязанности президента США. По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты”, – отметил адвокат Илья Новиков.

Кроме того, 1 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно подтвердила решение о прекращении производства по заявлению Деркача, которое расследовало НАБУ.

Адвокат Игорь Головань добавил, что при рассмотрении жалобы Деркача на закрытие производства судья четко констатировал, что дело пустое, никаких признаков уголовного преступления нет.

Однако, после попадания Деркача в санкционный список США, отношение правоохранительных органов к инициированным ним делам кардинально изменилось.

“Хотел бы напомнить, что когда 11 января министерство финансов США сообщало о введении санкций в отношении Дубинского и других, там было прямо приведено “русский агент Деркач”, а также шла речь о связанной с Россией сети внешнего влияния на политику и на выборы в США. Я думаю, это все доказательно и соответствующим образом задокументировано соответствующими инстанциями США”, – отмечает Головань.

Также адвокаты заявили, что с Дубинским и Деркачем должна бороться и украинская власть, а не только США.

“Мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Деркача, мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Дубинского за их клевету. По сути своей являются заведомо ложными сообщениями о преступлении, а, во-вторых, это фактически деятельность, направленная на содействие подрывной деятельности государства-агрессора и против украинских интересов”, – добавил адвокат.

11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.