Народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар заявила, что сейчас общий курс власти направлен на умиротворение агрессора и даже примирение с ним.

Об этом нардеп рассказала в интервью #Буквам.

“Сейчас мы видим общий курс на умиротворение агрессора и даже примирение. При имеющихся обстрелах и оккупации части территории. Думаю, что вы читали стратегию новой политики безопасности. Лично у меня вызвали удивление пункты об “умиротворении России”, или что Украина будет пытаться уменьшить возможность эскалации конфликта с РФ. Стоп! Мы каким образом провоцировали конфликт? Россия в 2014 году осуществила аннексию части украинской территории и вооруженную оккупацию другой части, российские военные за российские деньги с российского оружия убивают украинцев на нашей же территории. Вы нам предлагаете утереться, поклониться и извиниться за то, что мы, оказывается, их спровоцировали на такие действия?” – отметила Виктория Сюмар.