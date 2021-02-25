Индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы, созданной 3 месяца назад.

Об этом сообщают #Буквы.

По состоянию на 25 февраля в Украине зарегистрировано две вакцины – AstraZeneca и Pfizer. Согласно регистрационной документации, которую опубликовал Государственный экспертный центр МОЗ Украины, заявку на регистрацию вакцины Pfizer подала компания “Пфайзер Ейч.Си.Пи. Корпорейшн “. При этом индийскую версию вакцины AstraZeneca Covishield зарегистрировать просило Общество с ограниченной ответственностью “ГРЕЙС ОФ ГОД” (“Милость Божья”).

Этот факт кажется подозрительным, поскольку заявку на регистрацию вакцины могла подать компания-производитель. Мы проверили, что компания “ГРЕЙС ОФ ГОД” создана три месяца назад (4.11.2020). Размер ее уставного капитала – 28 тысяч гривен, а руководителем указанный Кумар Пранаав.

Вероятно, это фирма-однодневка, которая фактически не ведет профессиональную деятельность и существует только на бумаге.

В то же время “ГРЕЙС ОФ ГОД” демонстрирует активную профессиональную деятельность. Основным видом деятельности указано торговлю фармацевтическими товарами. Так, фирма, которая добилась регистрации вакцины от коронавируса, также занимается торговлей фруктами, овощами, мясом, молочными продуктами, яйцами, маслом, напитками, табачными изделиями, шоколадом и другими продовольственными товарами. Но и это еще не все. Среди сфер деятельности компания указала торговлю одеждой, ювелирными изделиями, текстилем, часами и даже мебелью. Похоже, нет того, что не продает “Милость Божья”.

Что касается господина Кумара Пранаава, который указан основателем и руководителем фирмы “ГРЕЙС ОФ ГОД”, то его деятельность вызывает большое сомнение. В частности, этот человек также является одним из основателей компании “АЭОН БИОТЕХ”. Эта фирма также создана три месяца назад (4.11.2020), а размер ее уставного капитала – 28 000 гривен. Однако в этом случае Пранаав указанный одним из бенефициаров компании. Ему принадлежит 40% акций. Еще 60% разделили между собой партнеры Пранаава – Симарджит Каур и Вирды Бикрам Джит Сингх.

“АЭОН БИОТЕХ” указала такие же виды деятельности, как “ГРЕЙС ОФ ГОД”. Обе фирмы зарегистрированы по одному адресу, но в разных офисах.

Вполне вероятно, что совсем скоро фирма-однодневка “АЭОН БИОТЕХ” будет фигурировать в государственных контрактах.

24 февраля, в Украине началась вакцинация против коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом CoviShield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.