Об этом пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил в комментарии российским СМИ, пишет пресс-служба министерства.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрии Кулеба 27 августа заявил, что из-за сфальсифицированных выборов и агрессивной реакции Минска на протесты в Беларуси все контакты с белорусской стороной “на паузе”.
По словам представителя МИД Беларуси, этот шаг будет иметь негативные последствия для двухсторонних отношений между странами, и ответственность за это будет нести украинская сторона.
“Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую “паузу” — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах”, — заявил он.
При этом Глаз отметил, что Беларусь “готова к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, в котором готова Украина”.
Также представитель министерства заявил, что разделяет ранее высказанную украинской стороной позицию о невмешательстве во внутренние дела Беларуси. Одновременно он осудил призывы Украины к проведению новых выборов.
“В то же время оценки взаимодействия Беларуси со своими союзниками и партнерами по интеграционным объединениям, настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела”, — сказал он.
- Напомним, 10 августа министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Министры выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси, и призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.
- 17августа стало известно, что Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало своего посла в Беларуси в Киев.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Александру Лукашенко организовать перевыборы президента в стране, чтобы стабилизировать ситуацию.
- В ответ МИД Беларуси посоветовал Зеленскому заниматься своими делами, а не советами соседям.