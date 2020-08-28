Министерство иностранных дел Беларуси выразило свою позицию относительно последних заявлений украинского ведомства и его главы — министра Дмитрия Кулебы.

Об этом пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил в комментарии российским СМИ, пишет пресс-служба министерства.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрии Кулеба 27 августа заявил, что из-за сфальсифицированных выборов и агрессивной реакции Минска на протесты в Беларуси все контакты с белорусской стороной “на паузе”.

По словам представителя МИД Беларуси, этот шаг будет иметь негативные последствия для двухсторонних отношений между странами, и ответственность за это будет нести украинская сторона.

“Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую “паузу” — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах”, — заявил он.

При этом Глаз отметил, что Беларусь “готова к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, в котором готова Украина”.

Также представитель министерства заявил, что разделяет ранее высказанную украинской стороной позицию о невмешательстве во внутренние дела Беларуси. Одновременно он осудил призывы Украины к проведению новых выборов.