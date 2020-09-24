Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

Там прокомментировали непризнание легитимности президентства Александра Лукашенко рядом еропейских стран и отдельно вспомнили Украину.

“Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими “продвинутыми” оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно “научиться учить” пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества”, – говорится в сообщении.

В министерстве считают, что правительство Украины таким образом хочет угодить “модным трендам”.

“При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя Правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ”, – заявили в МИД Беларуси.