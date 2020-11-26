Министерство иностранных дел Беларуси вручило послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноту протеста из-за "антибелорусских акции" под посольством в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

“Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.” – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что “противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей”.

МИД Беларуси такде ожидает реакции украинской стороны в связи с “имевшими место провокациями в отношении почетного консульства Республики Беларусь во Львове”.