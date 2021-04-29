Відповідну заяву опубліковано пресслужбою міністерства.

Як повідомлялося, у середу, 28 квітня, в Києві відбувся марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців “Галичина”.

Міністерство називає цю подію “прославлянням колабораціоністів з нацистами” і вимагає від української влади запобігати повторенню таких випадків.

“Міністерство закордонних справ занепокоєне вчорашнім маршем в самому центрі міста Києва з нагоди створення дивізіону СС “Галичина”. Підрозділи Ваффен-СС були причетні до найжахливіших злочинів, що мали місце під час Голокосту. […] Ми засуджуємо продовження прославлення колабораціоністів з нацистами і сподіваємось, що український уряд за всяку ціну засудить такі явища та запобігатиме їхньому повторенню”, — йдеться в повідомленні.