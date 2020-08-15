Министерство иностранных дел Украины возмутило заявление президента Беларуси Александра Лукашенко касательно участия украинцев в организации мирных протестов в связи с результатами президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении МИД.

“МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что этому нет никаких доказательств.

В то же время, доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ППК “Вагнера”, задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск – чтобы преступники понесли справедливое наказание.

“Вместо этого “вагнеровцы”, по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств”, – добавили в МИД.

Отметим, что ранее Лукашенко призвал жителей Беларуси не ходить на акции протеста.

“Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой “Открытой России” Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны”, – заявил Лукашенко.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.