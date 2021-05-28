Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь загинув на курорті в Єгипті після дайвінгу.

Інформацію про це в етері “Україна 24” підтвердив заступник міністр зовнішніх справ Євгеній Єнін.

В п’ятницю, 28 травня, ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Віктор Гвоздь помер в Єгипті. Єнін зазначив, що йому стало відомо про це одразу після констатації смерті.

“На превеликий жаль, мені стало відомо одразу після констатації вже самого факту смерті екскерівника Служби зовнішньої розвідки пана Гвоздя”, — сказав він. “Ми перебуваємо в контакті з єгипетською владою для підтвердження факту і причини смерті, максимально оперативно працюємо над тим, що репатріювати його тіло до України”, — додав Єнін.

Попередньо відомо, що Гвоздь займався дайвінгом, пірнаючи на значну глибину. Йому стало погано, лікарі намагалися допомогти, але у шпиталі констатували смерть.

Напередодні, 24 травня, Гвоздь святкував 62-й день народження і ділився фотографіями з відпочинку в Дагабі, що на узбережжі Акабської затоки Червоного моря.

Гвоздь був військовим, дипломатом, науковцем і розвідником, президентом аналітичного центру геополітичних досліджень “Борисфен Інтел”.

Мав ступені магістра права та військового управління, у 2019 здобув науковий ступінь доктора військових наук. Володів англійською, хорватською, сербською, китайською мовами.

Понад 30 років присвятив службі. Працював у Міноборони, входив до складу делегацій в ООН. З 2003 по 2008 обіймав посади у Секретаріаті/Адміністрації президента (за Віктора Ющенка та Леоніда Кучми). У 2008-2010 очолював ГУ розвідки Міністерства оборони України, з 2014 по 2015 — Службу зовнішньої розвідки.