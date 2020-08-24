Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Александру Лукашенко организовать перевыборы президента в стране, чтобы стабилизировать ситуацию.
МИД Беларуси посоветовал Зеленскому заниматься своими делами, а не советами соседям.
В ответе украинского МИД отмечается, что Беларусь является страной-соседом, с которым Украина “всегда стремилась и стремится иметь дружеские отношения”.
“Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда”, – говорится в ответе министерства.
Вчера в Минске также проходил “Марш новой Беларуси” против режима действующего президента Александра Лукашенко. На улицы вышли около 100 000 человек.
В минувшее воскресенье на “Марше свободы” собралось около 200 000 белорусов. Участники акции собрались у стелы “Минск – город герой” на проспекте Победителей и заполнили Парк Победы, который его окружает, а также прилегающие улицы. Они несли два 100-метровых бело-красно-белых флага, скандировали “Уходи!”, “Лукашенко в автозак” и “Верим, можем, победим”. Также несли плакаты с надписями “Честные выборы, суд, свободу политзаключенным”, “Лукашенко, уходи”, “Лукашенко не мой президент” и другими.
- Массовые протесты в Беларуси начались после объявления предварительных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 9,9%, а действующий президент Александр Лукашенко – 80,23%.
- Избирательный штаб Тихановской не признал официальные итоги голосования.
- Светлане Тихановской пришлось покинуть страну, сейчас она находится в Литве. Оттуда оппозиционер записала обращение к своим сторонникам.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- 21 августа Светлана Тихановская дала первую после начавшихся в стране протестов пресс-конференцию.
- Кроме того, стало известно, что во время акций протеста из-за результатов выборов в Беларуси погибли четыре человека. Также до сих пор остается неизвестной судьба по меньшей мере 8 человек, пропавших после начала протестов 9 августа.