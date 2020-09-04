В Министерстве иностранных дел отреагировали на обвинения белорусского главы государства Александра Лукашенко о якобы вмешательстве Украины в ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина – среди иностранных государств, которые влияют на внутреннюю ситуацию в его стране.

В сообщении сказано, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исчерпывающе прокомментировал такое заявление Лукашенко.

“Он пояснил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. В связи с очередными беспочвенными обвинениями во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанные Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков”, – сказано в заявлении.

В МИДе отметили, что “не стоит искать врагов там, где их нет”.