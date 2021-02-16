Об этом шла речь на пресс-конференции Кулебы с его словацким коллегой Иваном Корчком.
Кулеба отметил, что сам он не участвует в подобных пропагандистских мероприятиях, но комментируя действия Кравчука заявил, что последнему статус позволяет делать больше, чем могут делать другие должностные лица.
“Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любое должностное лицо, в том числе во время различных телеэфиров”, — заявил министр.
Глава МИД убежден, что несмотря на инцидент на российском ТВ, вопросов к Кравчуку нет.
“Он очень достойно представляет украинские интересы в Трехсторонней контактной группе, а недавно представлял интересы Украины на брифинге Совета Безопасности ООН, где обсуждалось состояние выполнения Минских договоренностей. Поэтому вопросов к нему о принципиальности и патриотизме его позиции быть не может”, — добавил Кулеба.
- Напомним, Леонида Кравчука в эфире российского пропагандистского канала “Россия 1” вел дискуссию с террористом “ДНР” Денисом Пушилиним.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что не видит в этом ничего плохого.
- Стоит отметить, что Леонид Кравчук уже не впервые появляется в прямых эфирах российских пропагандистских каналов. В декабре 2020 года он был в прямом включении на “Россия 24”. В июле 2020 Леонид Кравчук дал интервью пропагандистке Ольге Скабеевой. А в январе 2020 года Кравчук в программе “60 минут” на телеканале “Россия 1” рассказал, что Сталин и Гитлер встречались во Львове.