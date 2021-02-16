Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главе украинской делегации в ТКГ Леониду Кравчуку статус позволяет делать больше, чем могут другие должностные лица, комментируя его разговор с главарем "ДНР" на российском телевидении.

Об этом шла речь на пресс-конференции Кулебы с его словацким коллегой Иваном Корчком.

Кулеба отметил, что сам он не участвует в подобных пропагандистских мероприятиях, но комментируя действия Кравчука заявил, что последнему статус позволяет делать больше, чем могут делать другие должностные лица.

“Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любое должностное лицо, в том числе во время различных телеэфиров”, — заявил министр.

Глава МИД убежден, что несмотря на инцидент на российском ТВ, вопросов к Кравчуку нет.

“Он очень достойно представляет украинские интересы в Трехсторонней контактной группе, а недавно представлял интересы Украины на брифинге Совета Безопасности ООН, где обсуждалось состояние выполнения Минских договоренностей. Поэтому вопросов к нему о принципиальности и патриотизме его позиции быть не может”, — добавил Кулеба.