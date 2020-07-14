Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.
“Заместитель министра иностранных дел [Армении] Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе”, – говорится в сообщении.
Кочарян разъяснил Кулебе ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
“Проинформировал о нарушениях режима прекращения огня, обстрелах гражданской инфраструктуры и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о ситуации, сложившейся в результате агрессивных действий Азербайджана”, – добавили в МИД Армении.
13 июля Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, что Украина выступает за политическое урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.
- Ранее сообщалось, что днем 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвиняет подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле.