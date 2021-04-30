Про це йдеться у заяві речника МЗС Олега Ніколенка.
Зазначається, що Міністерство закордонних справ рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС.
“Пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні. За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства”, – йдеться у заяві.
Як повідомлялося, у середу, 28 квітня, в Києві відбувся марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців “Галичина”.
- Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен також засудила акцію до дня створення дивізії СС “Галичина”.
- Нардепи фракції “Слуга народу” з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС “Галичина”, який відбувся у Києві 28 квітня, та обурилися, чому влада міста не заборонила його.
- #Букви нагадували, чи є символіка СС “Галичина” забороненою в Україні як нацистська.