Телеканал "1+1" снял комедийные сериалы на 2020 год на украинском языке, а все мелодрамы на русском.

Об этом сообщает ресурс “Телекритика”.

“Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще”, – заявила продюсер сериалов канала Алена Еремеева.

При этом, по мнению генерального продюсера канала Максима Кривицкого, сериалы на украинском языке труднее продавать за рубеж.

“Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем – чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем – часть сериалов производим на русском, часть на украинском. Также в числе наших паратнеров есть компании, которые производят здесь – и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы”, – говорит он.

Алена Еремеева также добавила, что сотрудникам канала “нравится писать на украинском языке”, однако украиноязычный продукт “не так хорошо продается”.