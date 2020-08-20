Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, по результатам лабораторных исследований проб воды обновлені текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

В частности, купаться разрешено на трех столичных пляжах: “Троещина”, “Галерный” и “Вербный”.

На пляже “Пуща-Водица” купаться временно рекомендовано.

В то же время, купаться запрещено на таких пляжах:

  • “Венеция”;
  • “Радуга”;
  • “Детский”;
  • “Золотой”;
  • “Молодежный”;
  • “Предмостная Слободка”;
  • “Радуга”;
  • “Тельбин”;
  • “Центральный”;
  • “Черторой”.

Отмечается, что запрет введен из-за аномальной жары, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

  • 9 июля сообщалось, что на 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться там не рекомендуется. 10 июля в КГГА подтвердили, что киевлянам не рекомендуют купаться на всех пляжах столицы из-за санитарно-микробиологических показателей.
  • 16 июля стало известно, что по результатам проведенных лабораторных исследований проб воды купаться можно на девяти столичных пляжах.