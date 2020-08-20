Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, по результатам лабораторных исследований проб воды обновлені текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

В частности, купаться разрешено на трех столичных пляжах: “Троещина”, “Галерный” и “Вербный”.

На пляже “Пуща-Водица” купаться временно рекомендовано.

В то же время, купаться запрещено на таких пляжах:

“Венеция”;

“Радуга”;

“Детский”;

“Золотой”;

“Молодежный”;

“Предмостная Слободка”;

“Радуга”;

“Тельбин”;

“Центральный”;

“Черторой”.

Отмечается, что запрет введен из-за аномальной жары, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.