Covid-19 Украина

обновлено 05.08.2020 в 13:02

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На 11 пляжах Киева снова нашли кишечную палочку: купаться не рекомендуется

На 11 пляжах Киева снова нашли кишечную палочку. До улучшения показателей качества воды купаться там не рекомендуется.

Среда, 5 августа 2020, 14:41

Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы Киева.

Отмечается, что исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на следующих пляжах:

  • “Венеция”,
  • “Радуга”,
  • “Детский”,
  • “Золотой”,
  • “Молодежный”,
  • “Предмостная Слободка”,
  • “Радуга”,
  • “Тельбин”,
  • “Центральный”,
  • “Водоворот”,
  • “Вербный”.

Подчеркивается, что до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха – без купания.

Кроме того, зафиксированы запах и плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже “Галерный”, водородный показатель не соответствует нормам на пляже “Радуга”, “Галерный” и “Вербный”, а также на пляже “Радуга” обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).

  • 9 июля сообщалось, что на 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться там не рекомендуется. 10 июля в КГГА подтвердили, что киевлянам не рекомендуют купаться на всех пляжах столицы из-за санитарно-микробиологических показателей.
  • 16 июля стало известно, что по результатам проведенных лабораторных исследований проб воды купаться можно на девяти столичных пляжах.
Теги: Киев, купатися, пляжі

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