На 11 пляжах Киева снова нашли кишечную палочку: купаться не рекомендуется

На 11 пляжах Киева снова нашли кишечную палочку. До улучшения показателей качества воды купаться там не рекомендуется.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы Киева.

Отмечается, что исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на следующих пляжах:

“Венеция”,

“Радуга”,

“Детский”,

“Золотой”,

“Молодежный”,

“Предмостная Слободка”,

“Радуга”,

“Тельбин”,

“Центральный”,

“Водоворот”,

“Вербный”.

Подчеркивается, что до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха – без купания.

Кроме того, зафиксированы запах и плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже “Галерный”, водородный показатель не соответствует нормам на пляже “Радуга”, “Галерный” и “Вербный”, а также на пляже “Радуга” обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).