На 11 пляжах Киева снова нашли кишечную палочку: купаться не рекомендуется

Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы Киева.
Отмечается, что исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.
В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на следующих пляжах:
- “Венеция”,
- “Радуга”,
- “Детский”,
- “Золотой”,
- “Молодежный”,
- “Предмостная Слободка”,
- “Радуга”,
- “Тельбин”,
- “Центральный”,
- “Водоворот”,
- “Вербный”.
Подчеркивается, что до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха – без купания.
Кроме того, зафиксированы запах и плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже “Галерный”, водородный показатель не соответствует нормам на пляже “Радуга”, “Галерный” и “Вербный”, а также на пляже “Радуга” обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).
- 9 июля сообщалось, что на 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться там не рекомендуется. 10 июля в КГГА подтвердили, что киевлянам не рекомендуют купаться на всех пляжах столицы из-за санитарно-микробиологических показателей.
- 16 июля стало известно, что по результатам проведенных лабораторных исследований проб воды купаться можно на девяти столичных пляжах.