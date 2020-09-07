На 14 пляжах Киева не рекомендуют купаться: список

Об этом сообщило КП “Плесо” на своей странице в Facebook.
В частности, красные флаги (не купаться) вывесили на всех официальных пляжах:
- “Венеция”,
- “Радуга”,
- “Детский”,
- “Золотой”,
- “Молодежный”,
- “Предмостная Слободка”,
- “Тельбин”,
- “Радуга”,
- “Центральный”,
- “Черторой”,
- “Галерный”,
- “Троещина”,
- “Вербный”,
- “Пуща-Водица”.
Отмечается, что такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды.
- 9 июля сообщалось, что на 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться там не рекомендуется. 10 июля в КГГА подтвердили, что киевлянам не рекомендуют купаться на всех пляжах столицы из-за санитарно-микробиологических показателей.
- 16 июля стало известно, что по результатам проведенных лабораторных исследований проб воды купаться можно на девяти столичных пляжах.