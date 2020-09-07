На 14 пляжах Киева не рекомендуют купаться: список

На всех 14 муниципальных пляжах Киева не рекомендуют купаться.

Об этом сообщило КП “Плесо” на своей странице в Facebook.

В частности, красные флаги (не купаться) вывесили на всех официальных пляжах:

“Венеция”,

“Радуга”,

“Детский”,

“Золотой”,

“Молодежный”,

“Предмостная Слободка”,

“Тельбин”,

“Радуга”,

“Центральный”,

“Черторой”,

“Галерный”,

“Троещина”,

“Вербный”,

“Пуща-Водица”.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды.