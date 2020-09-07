Covid-19 Украина

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На 14 пляжах Киева не рекомендуют купаться: список

На всех 14 муниципальных пляжах Киева не рекомендуют купаться.

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:09

Об этом сообщило КП “Плесо” на своей странице в Facebook.

В частности, красные флаги (не купаться) вывесили на всех официальных пляжах:

  • “Венеция”,
  • “Радуга”,
  • “Детский”,
  • “Золотой”,
  • “Молодежный”,
  • “Предмостная Слободка”,
  • “Тельбин”,
  • “Радуга”,
  • “Центральный”,
  • “Черторой”,
  • “Галерный”,
  • “Троещина”,
  • “Вербный”,
  • “Пуща-Водица”.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды.

  • 9 июля сообщалось, что на 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться там не рекомендуется. 10 июля в КГГА подтвердили, что киевлянам не рекомендуют купаться на всех пляжах столицы из-за санитарно-микробиологических показателей.
  • 16 июля стало известно, что по результатам проведенных лабораторных исследований проб воды купаться можно на девяти столичных пляжах.
Теги: відпочинок, Киев, купатися, Плесо, пляж

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