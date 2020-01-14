В 2020 году на 15 станциях киевского метро появятся новые турникеты, производства словенской фирмы "Riko, industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o".

Об этом порталу 44.ua сообщила советник начальника Киевского метрополитена Наталка Макогон.

Новые турникеты в метро установят вместо старых, которые работают на многих станциях еще с 1970-х годов. Эти турникеты регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. Пассажиры метро часто жаловались на сбои.

Подобные турникеты в 2019 году были установлены на станции метро “Площадь Льва Толстого”.

Новые турникеты будут адаптированы под автоматизированную систему оплаты проезда (е-билет). Рассчитаться за проезд в метро можно будет с помощью банковской карты, разового Qr-кода, е-билета и проездного.

Как пишет издание “Хмарочос”, новые турникеты заказали у словенской компании Riko за более 100 млн гривен. Согласно условиям контракта, оборудование будет предназначено для станций “Героев Днепра”, “Оболонь”, “Почайная”, “Тараса Шевченко”, “Контрактовая площадь”, “Льва Толстого”, “Лыбидская”, “Кловская”, “Дворец спорта”, “Дружбы народов”, “Выдубичи”, “Славутич”, “Осокорки”, “Позняки” и “Харьковская”.