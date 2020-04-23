Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что еще на 14 военных кораблях США были зафиксированы случаи заражения коронавирусом ранее, но сейчас военнослужащие на этих кораблях уже выздоровели.

Сообщается, что все 26 кораблей с активными случаями коронавируса в данный момент находятся на базах.

На тех военных судах, которые находятся непосредственно в море, коронавирус не зафиксирован. При этом в целом в военно-морских силах США насчитывается 297 кораблей.

В американском командовании не сообщают, на каких именно кораблях обнаружен вирус.

При этом известно, что большинство случаев было зафиксировано среди экипажа авианосца “Теодор Рузвельт”, которому пришлось зайти на базу на острове Гуам еще 27 марта.

В целом коронавирусом заболели уже 1298 моряков ВМС США.