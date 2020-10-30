Об этом сегодня на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Вчера на Правительстве было принято достаточно важное постановление Кабинета Министров, это постановление касается внесения изменений в программы медицинских гарантий. Мы вчера увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Это ставка, которую платит государство семейному врачу за соответственно заключенную декларацию между пациентом и врачом. Ранее она составляла 600 грн 48 копеек, а сейчас она будет составлять 651 грн 60 копеек”, – сказал он.

Степанов пояснил, что если семейный врач имеет 1800 деклараций, которые он заключил с пациентами, то он дополнительно будет получать около 7500 гривен.

(На видео с 8:13)