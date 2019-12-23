Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Унгаро родился на юге Франции в 1933 году в семье итальянских иммигрантов. Он обучался у испанского дизайнера Кристобаля Баленсиаги.
Он основал свой модный дом в 1960-х и описывал себя как “чувственно-навязчивого”.
В 1980-е годы он вошел в пятерку ведущих модельеров Парижа. В числе его клиентов было много известных людей, в частности, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани.
Он ушел на пенсию и продал бренд в 2005 году бизнесмену Силиконовой долины Асиму Абдулле в 2005 году. Унгаро поддал критике дом моды, когда американская актриса Линдсей Лохан была ненадолго нанята в качестве художественного руководителя.
Работа Унгаро включала в себя дизайн от кутюр, а также одежду для магазинов.
“Нельзя носить платье, нужно жить в нем”, – говорил модельер.
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